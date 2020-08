BMW Championship, crollo di Tiger Woods. McIlroy vola in testa (Di sabato 29 agosto 2020) ROMA - La leadership di Patrick Cantlay e Rory McIlroy . E ancora: la rimonta di Dustin Johnson , le difficoltà di Jon Rahm e Justin Thomas , e il crollo di Tiger Woods . Questi i verdetti del secondo ... Leggi su corrieredellosport

sportface2016 : #Golf, #BmwChampionship: Matsuyama in testa dopo il primo giro, #Woods arranca - sportli26181512 : Caso Blake, il golfista Champ: 'Il razzismo è una situazione intollerabile': Anche il golf si unisce al coro di pro… - ansacalciosport : FedEx Cup: Woods cerca il pass per Atlanta. Al BMW Championship riparte la sfida per leadership mondiale | #ANSA - OA_Sport : Golf: al BMW Championship 2020 prosegue la caccia alla FedEx Cup. Dustin Johnson difende il numero 1 del mondo da u… - FiveSport_id : #fivenews: La leadership mondiale, il penultimo atto della corsa al jackpot da 15 milioni di dollari della FedEx Cu… -