Bimbo gioca con le bolle di sapone e la vicina di casa chiama i vigili. La madre: “Umiliati come criminali” (Di sabato 29 agosto 2020) Le bolle di sapone. Al centro di questa storia raccontata dalla protagonista a Il Messaggero ci sono le bolle di sapone, ‘classico’ divertimento dei bambini. Una donna però si è vista arrivare a casa i vigili chiamati dalla vicina (del piano di sotto): le bolle sporcavano per terra. E prima ancora, le era arrivata una lettera dall’avvocato. Il motivo? Il solito: il figlio autistico che gioca con le bolle di sapone. “Molte non vanno lontano ma cadono giù dalla condomina del piano terra – ha spiegato la donna – Una settimana fa mi ha inviato una lettera a firma del suo avvocato, prima di allertare la polizia municipale”. ... Leggi su ilfattoquotidiano

