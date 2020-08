Bielorussia, il bavaglio di Lukashenko alla stampa straniera (Di sabato 29 agosto 2020) Il presidente ha tolto gli accrediti ai reporter che lavorano per testate estere. Diversi giornalisti sono finiti in carcere e alcuni hanno raccontato i trattamenti disumani riservati ai manifestanti Leggi su lastampa

repubblica : Bielorussia, bavaglio sui media: ritirato l'accredito ai reporter stranieri. La marcia delle donne [di ROSALBA CAST… - LaStampa : Bielorussia, il bavaglio di Lukashenko alla stampa straniera - gianmaria_di : RT @marinellazetti: #Bielorussia, bavaglio sui media: ritirato l'accredito ai #reporter stranieri. La marcia delle #donne - 57Davide : RT @LaStampa: Bielorussia, il bavaglio di Lukashenko alla stampa straniera - fabio2007 : RT @LaStampa: Bielorussia, il bavaglio di Lukashenko alla stampa straniera -

Ultime Notizie dalla rete : Bielorussia bavaglio

la Repubblica

Aleksandr Lukashenko non vuole giornalisti scomodi fra i piedi. Le proteste in Bielorussia stanno mettendo a dura prova il suo regime e lui vuole che la gente ascolti solo la versione falsata che ne d ...Si stringe la morsa attorno ai media in Bielorussia alla vigilia della terza nuova grande manifestazione domenicale indetta dall'opposizione bielorussia che contesta i risultati delle presidenziali de ...