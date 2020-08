Bielorussia: fermati 2 reporter di Radio Liberty (Di sabato 29 agosto 2020) ANSA, - MOSCA, 29 AGO - Due giornalisti della testata americana Radio Liberty sono stati fermati a Minsk: lo riferisce l'agenzia di stampa russa Interfax citando il canale Telegram della redazione ... Leggi su corrieredellosport

Bielorussia, bavaglio sui media: ritirato l'accredito ai reporter stranieri. La marcia delle donne

Si stringe la morsa attorno ai media in Bielorussia alla vigilia della terza nuova grande manifestazione domenicale indetta dall'opposizione bielorussia che contesta i risultati delle presidenziali de ...

