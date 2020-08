Berlino, polizia disperde il corteo contro le norme anti-Covid: 'Non rispettavano la distanza di sicurezza' (Di sabato 29 agosto 2020) La polizia ha sospeso la protesta in corso a Berlino contro le misure anti-Covid per mancato rispetto delle regole sul distanziamento. 'La distanza minima non è rispettata dalla maggior parte, dei ... Leggi su leggo

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, in migliaia a #Berlino contro le misure anti #Covid. Il corteo è stato poi sciolto dalla polizia per… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, polizia di Berlino scioglie corteo contro norme anti-Covid #berlino - Adnkronos : #Berlino, in 18mila in piazza contro misure #antiCovid: interviene polizia - TataBuc : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, polizia di Berlino scioglie corteo contro norme anti-Covid #berlino - MarcelloPlus : RT @HuffPostItalia: Corteo contro misure anti-Covid sciolto a Berlino. La polizia: 'Distanziamento fisico non rispettato' -