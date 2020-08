Berlino, migliaia di persone in piazza contro le misure anti-Covid. La polizia scioglie il corteo: «Non rispettato il distanziamento» – Il video (Di sabato 29 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (29 agosto)Circa 18mila persone sono scese in piazza a Berlino oggi, 29 agosto, per protestare contro le misure anti-Covid in una manifestazione autorizzata dopo una battaglia in tribunale. Il corteo è stato autorizzato dopo che le autorità l’avevano vietato per ragioni di distanziamento sociale e di sicurezza sanitaria. I manifestanti hanno usato slogan analoghi a quelli utilizzati durante le proteste del 1989 contro la Germania dell’Est: «Aprite i cancelli» e «il popolo siamo noi». La polizia, presente con circa 3mila unità, ha poi sciolto la manifestazione perché «la distanza minima ... Leggi su open.online

