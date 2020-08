Berlino, corteo negazionisti Covid sciolto per mancato rispetto norme anti-contagio (Di sabato 29 agosto 2020) Una manifestazione di negazionisti del Covid è stata bloccata e sciolta dalla polizia ancora prima che potesse partire, a Berlino, a causa della mancata osservanza delle norme anti-contagio. In 18mila si erano radunati sotto la Porta di Brandeburgo, richiamati da tutti gli angoli della Germania. Pronti per sfilare per la capitale tedesca in una protesta per dimostrare l’inesistenza del Covid. Stando agli organizzatori, l’associazione “Querdenken” (pensiero laterale), di Stoccarda, dell’evento oltre alle persone già presenti erano attesi altri 22mila manifestanti. Ma il corpo di polizia della capitale tedesca ha bloccato il corteo ancora prima che partisse, nelle prime ore di questa mattina: ... Leggi su tpi

