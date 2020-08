Berlino, 18mila in piazza contro mascherine e misure anti-Covid. Polizia scioglie il corteo: “Manca rispetto delle distanze”. Un arresto (Di sabato 29 agosto 2020) La Polizia di Berlino ha sciolto il corteo contro le misure restrittive imposte per il Covid-19 a causa del mancato rispetto del distanziamento sociale. I manifestanti non hanno rispettato le norme nonostante “le nostre continue richieste” e nonostante ci fosse la possibilità di rimanere distanziati, si legge in un tweet della Polizia. Il governo regionale di Berlino aveva cercato di vietare la protesta, citando le manifestazioni che si sono tenute all’inizio del mese in cui non sono state rispettate le regole del distanziamento sociale. Gli organizzatori del corteo però avevano fatto appello contro la decisione, e ottenuto poi il via libera dal ... Leggi su ilfattoquotidiano

