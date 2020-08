Benzina e gasolio a 1 euro al litro, ecco dove e perchè (Di sabato 29 agosto 2020) A partire dal 31 agosto 2020 si potrà fruire di un contributi regionale per il carburante e di uno sconto di 5 centesimi al litro che porterà il prezzo sia della Benzina che del gasolio a circa 1 euro al litro. Anche se sembra incredibile accadrà in Friuli Venezia Giulia. Benzina e gasolio a 1 euro al litro Per ora si tratta soltanto di un test per vedere se si riesce a salvare i distributori dalla crisi incentivando i cittadini a fare maggior uso dell’auto visto il prezzo ridotto del carburante. L’esperimento, in partenza il 31 agosto, durerà soltanto un mese, fino al 30 settembre. Al termine del mese di test si deciderà, poi, se continuare a mantenere il prezzo scontato o tornare ad ... Leggi su notizieora

