Ben vengano le Armine. Ma non illudetevi, la moda vende immaginario non cause di civiltà (Di sabato 29 agosto 2020) Ohibò, c’è ancora chi crede che le modelle debbano essere soprattutto belle. Eh no. Le modelle non sono anzitutto belle, sono anzitutto modelle: servono a colpire l’immaginario allo scopo di venderti un prodotto che è pura immagine. E indossare un abito di alta moda non è solo indossare un tessuto prezioso tagliato benissimo, ma un modo di stare al mondo, di mostrarsi al mondo (e anche di dire al mondo: ho speso moltissimi soldi per avere in cambio questa porzione d’immaginario da mettermi addosso. Io certifico il mio reddito, la mia posizione, mi geolocalizzo socialmente ed economicamente ed esteticamente).La vicenda della modella di Gucci Armine Harutyunyan, armena, 23 anni, certamente non conforme ai canoni “classici” della ... Leggi su huffingtonpost

Ohibò, c’è ancora chi crede che le modelle debbano essere soprattutto belle. Eh no. Le modelle non sono anzitutto belle, sono anzitutto modelle: servono a colpire l’immaginario allo scopo di venderti ...

Ohibò, c'è ancora chi crede che le modelle debbano essere soprattutto belle. Eh no. Le modelle non sono anzitutto belle, sono anzitutto modelle: servono a colpire l'immaginario allo scopo di venderti ...