Beautiful, spoiler 31 agosto 2020: Liam raggiunge Hope a casa sua (Di sabato 29 agosto 2020) Che cosa accadrà nella puntata di Beautiful in onda lunedì 31 agosto 2020 su Canale 5? Le anticipazioni svelano che Liam farà di tutto per fermare Hope. La proposta di Douglas, fatta dietro precise indicazioni di Thomas, sembra averla convinta. Nonostante i tanti dubbi e la certezza di amare solo Liam, la giovane Logan crede sia una buona idea sposare Thomas. In questo modo potrà esaudire il desiderio di Douglas, rimasto senza mamma dopo la tragica scomparsa di Caroline. Nelle puntate della soap opera americana Beautiful andate in onda giorni fa, Thomas ha manipolato suo figlio Douglas, istruendolo a dovere affinché Hope si addolcisse e acconsentisse a sposarlo. Nello stesso tempo, Xander ha scoperto la prova che ... Leggi su kontrokultura

