Baronissi, era rientrato da Malta il giovane contagiato al Covid (Di sabato 29 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto È un giovane rientrato da un viaggio a Malta il caso di coronavirus registrato nel pomeriggio di ieri a Baronissi secondo la mappa diramata dall’Asl di Salerno. Il paziente è asintomatico e sta bene e già da diversi giorni era isolato in casa; i suoi contatti sono stati tutti individuati dall’Asl. Al momento sono complessivamente tre le persone nella città guidata dal sindaco Gianfranco Valiante risultate positive al coronavirus, ma tutte godono di buona salute. “Raccomando a tutti l’uso della mascherina protettiva, l’osservanza del distanziamento sociale e la massima igiene personale. Rispetto per se stessi e per tutti gli altri” quanto richiesto in una nota del primo cittadino. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24

