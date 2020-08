Barcellona: Messi si rivolge ai legali Blaugrana, Bartomeu interrompe il sodalizio con Cuatrecasas (Di sabato 29 agosto 2020) Non è ancora chiusa la storia tra Lionel Messi e il Barcellona. Secondo quanto riportato da “La SER” e “Diario AS”, il fuoriclasse argentino avrebbe inviato un burofax ai Blaugrana chiedendo di liberarsi a costo zero sotto la consulenza di un gruppo di avvocati che in passato avevano spesso dato consigli anche al club catalano. Proprio per questo il presidente del Barcellona, ​​Josep María Bartomeu, hya deciso di rinunciare allo studio legale Cuatrecasas. Leggi su sportface

carlolaudisa : #Messi: il piano #Inter per il sorpasso a #City e #Psg. Prima Leo deve liberarsi dal #Barcellona: ricorrerà alla… - Gazzetta_it : Messi, il futuro in 48 ore. E a Barcellona c’è anche Guardiola... - GoalItalia : Messi è pronto a rompere il silenzio: vuole spiegare l'addio al Barcellona ?? - Tele_Nicosia : Barcellona licenzia suo studio legale per aver consigliato Messi - AndreaGalliano8 : RT @antosalatino: Il #Barcellona oggi é totalmente immerso nella vicenda #Messi,aspetta che sia l’entourage di #Suarez a fare un passo vers… -