Barcellona, Messi non si presenterà ai test medici di domani (Di sabato 29 agosto 2020) L’ennesimo segnale è arrivato: Leo Messi ha deciso di non presentarsi domani ai test medici a Barcellona per la ripresa della stagione blaugrana. Lo riporta RAC1 che precisa come il fuoriclasse argentino abbia già comunicato ai vertici del club dell’intenzione di non presentarsi al raduno e quindi di dare forfait ai prossimi allenamenti del Barcellona. Leo Messi e il Barcellona sono quindi ai ferri corti. Le prossime ore saranno decisive, in un senso o nell’altro. Ma la volontà di Messi è ormai chiara e un suo addio dal Barcellona non è mai stato così vicino. Leggi su sportface

