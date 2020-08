Barcellona, anche l’Atletico Madrid su Suarez: l’uruguaiano disposto ad abbassarsi lo stipendio (Di sabato 29 agosto 2020) Dopo essere stato scaricato dal Barcellona, Luis Suarez è stato accostato ad Ajax e Juventus, ma anche l’Atletico Madrid sembra essere interessato al talento uruguaiano. Secondo quanto riporta As, il Pistolero sarebbe disposto a venire incontro alle esigenze economiche dei colchoneros per lavorare con Simeone, vista l’impossibilità dell’Atletico di permettersi il suo ingaggio di 15 milioni netti a stagione. Leggi su sportface

"Juve, Suarez sfida Dzeko", apre così l'edizione odierna di Tuttosport. La Juventus è alla ricerca di un attaccante che possa sostenere il peso dell'attacco bianconero e da tempo le attenzioni sono ri ...Sport - La decisione di Lionel Messi di inviare un burofax al Barcelona chiedendo la sua partenza a parametro zero dal club è arrivata per consenso e sotto la consulenza di un entourage di avvocati, c ...