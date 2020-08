Barcellona, altro burofax a Messi: il club si aspetta la sua presenza al centro sportivo (Di sabato 29 agosto 2020) Leo Messi e il Barcellona sono ai ferri corti. Nella giornata di oggi il 33enne argentino ha comunicato al club blaugrana la sua intenzione di non presentarsi ai test medici in programma domani prima della ripresa degli allenamenti. Ma, stando a quanto riporta ‘Sport, il Barcellona non starà con le mani in mano. Anzi, in serata è previsto l’invio di un altro ‘burofax’ per ricordare a Messi che il suo contratto è in vigore e che è dunque obbligato a presentarsi al centro sportivo, pena un provvedimento disciplinare. Leggi su sportface

OfficialRei7 : @dragonerossoen1 È la causa di questi risultati del Barcellona, qualsiasi altro candidato farà meglio di lui... tan… - juvemyheart : RT @MassMing: I burofax di Barcellona, altro che telegram e uozzapp - MassMing : I burofax di Barcellona, altro che telegram e uozzapp - yutomanga : RT @dayfootball1981: #messi il #MessiShow2020 scalda anche la serata di sabato 'NOTIZIA! Il Barcellona risponderà a Messi nei prossimi min… - dayfootball1981 : #messi il #MessiShow2020 scalda anche la serata di sabato 'NOTIZIA! Il Barcellona risponderà a Messi nei prossimi… -