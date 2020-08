'Back to sport': come richiedere i voucher per le famiglie in difficoltà economica (Di sabato 29 agosto 2020) Quello dei voucher per le famiglie, è un sostegno economico finalizzato alle attività sportive per chi è in condizioni di disagio economico, che rientra nelle tre declinazioni del progetto 'Back to ... Leggi su riminitoday

Ultime Notizie dalla rete : Back sport 'Back to sport', a Rimini un sostegno economico per le attività sportive AltaRimini Back in action, dall'1 al 4 settembre open day di minivolley e minibasket

venerdì 28 agosto La Lavinia Group Volley Trani riconferma l’opposto Giusy Miranda ...

Pool Libertas Cantù, ecco le nuove divise firmate da Panzeri sport ed Indorato

Anche per la prossima stagione continua la collaborazione del Pool Libertas Cantù con Panzeri Veste lo Sport, storico produttore di abbigliamento sportivo con sede e produzione a Monguzzo. E continua ...

