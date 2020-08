Avete mai visto il fratello di Lino Guanciale? Ha 39 anni e sono identici [FOTO] (Di sabato 29 agosto 2020) Nato ad Avezzano nel 1979 Lino Guanciale è uno degli attori di maggior successo degli ultimi anni. Amatissimo dal pubblico italiano, si è distinto per la sua partecipazione ad alcune fiction di successo che l’hanno reso noto. Ospite a Vieni da Me da Caterina Balivo, Lino ha parlato dei suoi successi e della sua famiglia. In particolare, l’attore ha raccontato dell’infanzia trascorsa insieme a suo fratello Giorgio. Chi è Giorgio, il fratello di Lino Guanciale FOTO Noto al grande pubblico per personaggi come il Dottor Claudio Conforti de L’Allieva e il commissario Leonardo Cagliostro de La Porta Rossa, Lino Guanciale è uno degli ... Leggi su velvetgossip

Ultime Notizie dalla rete : Avete mai Elettra Lamborghini, avete mai visto il fratello? Uno schianto FOTO MeteoWeek Detenuto prende a pugni un agente di Polizia Penitenziaria ad Alessandria

ALESSANDRIA – Un nuovo episodio di aggressione nel carcere di Alessandria. Lo ha rivelato il Sappe, il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. Giovedì un detenuto italiano ha preso a pugni per futil ...

Djokovic e Pospisil pronti a guidare la Ptpa: un'associazione sindacale

TORINO - Novak Djokovic, numero uno del ranking Atp, e Vasek Pospisil, ex top 30, sarebbero i copresidenti di una associazione sindacale creata per rappresentare i tennisti professionisti maschili. Un ...

