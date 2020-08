"Avete già sentito Bruxelles, vero?". Musumeci inchioda il Viminale. Migranti: gioco, partita e incontro (Di sabato 29 agosto 2020) Assalto di Migranti alla Sicilia, nel disinteresse del Viminale. La sospensione dell'ordinanza regionale di sgombero degli hotspot ha riaperto l'emergenza nei centri d'accoglienza dell'Isola, e ora il governatore Nello Musumeci ha gioco facile nel ribadire le sue accuse al Ministero degli Interni che aveva impugnato quella sua stessa ordinanza. Con oltre 40 gli sbarchi in 48 ore a Lampedusa e la previsione di altri 600 clandestini ospitati dalle navi delle ong che verranno accolti nelle prossime ore (visto il rifiuto di Malta), non resta che chiedere alla ministra Luciana Lamorgese se intende aiutare la Sicilia al collasso o voltarsi dall'altra parte. Del resto, di fronte alla richiesta di Musumeci di sgomberare gli hotspot per motivi di ordine sanitario, il Viminale ha ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Avete già Valdengo, il paese dove la scuola riapre in anticipo. Il sindaco: "Doppi turni e misurazione della febbre. Il referendum? Votiamo in Comune" la Repubblica Addio a Giuliana Tagliasacchi La comunità abbraccia il sindaco

La comunità piange la scomparsa di Giuliana Biagioni Tagliasacchi. Oggi l’ultimo saluto, alle 17, al cimitero di Antisciana, nel Comune di Castelnuovo con il rito religioso celebrato dal parroco don G ...

Whirlpool Napoli, Di Maio: «Chi ha avuto soldi dallo Stato non può andarsene»

«Siamo in una fase di trasformazione del Paese, di tutto il mondo per via delle nuove tecnologie ma anche di tanti cambiamenti, inclusi quelli climatici. Ma questo non vuol dire che le nostre fabbrich ...

