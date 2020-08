Autostrada A1: chiusura per due notti del casello di Impruneta (Di sabato 29 agosto 2020) Sulla A1 Milano-Napoli, per lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli,sarà chiusa l'uscita della stazione di Firenze Impruneta nei seguenti giorni e con i seguenti orari: -dalle 22:00 del 31 agosto alle 6:00 del 1 settembre, per chi proviene da Bologna -dalle 22:00 del 1 alle 6:00 del 2 settembre, per chi proviene da Bologna e da Roma Leggi su firenzepost

MobilitaPA : Autostrada A19 Palermo – Catania | Prorogata fino al 10 Settembre la chiusura dello svincolo di Bagheria… - muoversintoscan : ?? A #Firenze, blocco temporaneo della circolazione per la chiusura della strada in via di Novoli in direzione autostrada. #viabiliFI - fabion54 : Autostrada A19 Palermo – Catania | Prorogata fino al 10 Settembre la chiusura dello svincolo di Bagheria… - PalermoToday : Autostrada A19, lo svincolo di Bagheria rimarrà chiuso per lavori fino al 10 settembre - ComuneVolpiano : Da lunedì 31 agosto fino al 16 ottobre è chiuso per lavori il sovrappasso sull’autostrada Torino-Aosta di via Venez… -

Ultime Notizie dalla rete : Autostrada chiusura Autostrade, cantieri e chiusure nel weekend del controesodo | L’elenco Il Secolo XIX Autostrada A1: chiusura per due notti del casello di Impruneta

ROMA – Sulla A1 Milano-Napoli, per lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli,sarà chiusa l’uscita della stazione di Firenze Impruneta nei seguenti giorni ...

TRAFFICO AUTOSTRADE TEMPO REALE/ Bollino rosso controesodo: A16, chiuso tratto Canosa

Traffico autostrade in tempo reale, da oggi controesodo da bollino rosso: sull’A16 chiuso tratto Canosa per un incidente, il bollettino e gli aggiornamenti La situazione del traffico in tempo reale co ...

ROMA – Sulla A1 Milano-Napoli, per lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli,sarà chiusa l’uscita della stazione di Firenze Impruneta nei seguenti giorni ...Traffico autostrade in tempo reale, da oggi controesodo da bollino rosso: sull’A16 chiuso tratto Canosa per un incidente, il bollettino e gli aggiornamenti La situazione del traffico in tempo reale co ...