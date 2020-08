Aubameyang come Black Panther: Liverpool ko ai rigori, all’Arsenal il Community Shield (Di sabato 29 agosto 2020) Il primo trofeo della stagione del calcio inglese lo vince l’Arsenal. Il club londinese si aggiudica il Community Shield battendo il Liverpool ai calci di rigore. Foto Getty / PoolGrande protagonista di giornata il bomber Pierre-Emerick Aubameyang che prima porta in vantaggio ai suoi nei tempi regolarmentari, pareggiato dal subentrante Minamino per i ‘Reds’, poi segna il rigore del definitivo 6-5 dopo l’errore del giovane Webbster. Da sottolineare la bella esultanza del bomber gabonese che si porta le braccia incrociate al petto emulando il saluto ‘Wakanda Forever‘ in omaggio alla memoria di Chadwick Boseman, attore che ha interpretato Black Panther nell’omonimo film, scomparso nella notte dopo una lunga battaglia contro il ... Leggi su sportfair

EnzoQuareEQ7 : Come fate a dormire sereni voi che inorridivate davanti alla prospettiva di scambiare Icardi con Aubameyang - hautevilles : STANNO SPIEGANDO A AUBAMEYANG COME PRENDERE IL TROFEO PER NON FARLO CASCARE COME LA FA CUP STO VOLANDO #ARSLIV #CommunityShield - riccrist80 : Aubameyang è decisivo come pochi nelle partite che contano.. e anche in quelle che non contano ?????? SENTENZA - Vinti_5 : RT @CalcioDatato: Gol di Aubameyang come manifesto della costruzione dal basso? - HHSerz : La vita, così come il calcio, è fatta di scelte e se prendi bonucci e non aubameyang meriti che il tuo progetto fallisca all'anno 0 -