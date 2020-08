Atletica. Tricolori: Tortu rinuncia, Jacobs accende i 100: 10'10 (Di sabato 29 agosto 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta

chrdioc : Atletica, 22 atleti della Studentesca ai Tricolori Assoluti di Padova - infoitsport : Atletica, Campionati Italiani 2020: venerdì di qualifiche, Mori da record. Domani spazio ai big, primi tricolori in… - Antonio53816487 : RT @bravimabasta: La diretta dei Tricolori di atletica interrotta per mandare un redazionale Suzuki spacciato per programma sul Tour e poi… - mennuni_luca : RT @ekuonews: Sono sei in totale, compresa l’atleta delle Fiamme Azzurre, impegnata sugli 800 - BraxLollo : RT @bravimabasta: La diretta dei Tricolori di atletica interrotta per mandare un redazionale Suzuki spacciato per programma sul Tour e poi… -