Atletica, Assoluti Padova 2020: Filippo Tortu rinuncia alla finale dei 100 metri (Di sabato 29 agosto 2020) In questo weekend a Padova si stanno svolgendo i Campionati Italiani Assoluti 2020 di Atletica leggera che, tra i propri protagonisti, vedono anche il primatista nazionale dei 100 metri Filippo Tortu. L’atleta azzurro, come prevedibile, è riuscito a qualificarsi per la finale della disciplina regina ma, a scopo precauzionale e in vista dei prossimi impegni quali il Golden Gala, ha deciso di rinunciare all’ultimo atto della sua gara. #Atletica A scopo precauzionale, anche in vista dei prossimi impegni tra cui il Golden Gala, il primatista italiano Filippo Tortu ha preferito rinunciare alla finale dei 100 ... Leggi su sportface

