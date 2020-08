Atalanta, il primo colpo è Miranchuk dalla Lokomotiv Mosca (Di sabato 29 agosto 2020) L’ Atalanta batte il primo colpo di mercato raggiungendo l’accordo con la Lokomotiv Mosca per l’acquisto del fantasista Alexsey Miranchuk, classe ’95, che era seguito da molti club, tra cui il Milan. L’operazione si è chiusa sulla base di 14,5 milioni di euro (contratto quinquennale per il giocatore) più una percentuale sulla futura rivendita garantita dal club russo. La Dea si assicura, così, il vice Ilicic i cui tempi di recupero restano ancora incerti, ma soprattutto un profilo già pronto avendo disputato con la Lokomotiv Mosca 170 partite e 32 goal, tra cui 2 segnati alla Juventus in Champions League. Hateboore, parole d’addio: “Il mio ciclo ... Leggi su sport.periodicodaily

periodicodaily : Atalanta, il primo colpo è Miranchuk dalla Lokomotiv Mosca - infoitsport : Atalanta, il primo colpo è russo: arriva Miranchuk dalla Lokomotiv - Carlo_Canavesi : Aleksej #Miranchuk è un nuovo giocatore dell’#Atalanta. Primo acquisto, russo classe 1995. Idealmente il vice Ilici… - Andrea_Tercig : Vicino il primo colpo di #Calciomercato per l' @Atalanta_BC . Mancherebbe solo l'ufficialità per Miranchuk. - firenzeviola_it : PRIMAVERA, La data della Supercoppa con l'Atalanta -