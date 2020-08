“Assumiamo segretaria bionda e di bella presenza”: l’annuncio sessista della sede di Forza Italia di Taranto (Di sabato 29 agosto 2020) “Donna, di bella presenza, bionda“. Sono questi i primi requisiti che servono per essere assunti come segretaria amministrativa nella sede di Forza Italia a Taranto. È quanto si legge in un post-annuncio pubblicato sulla pagina Facebook della sede del partito berlusconiano nel capoluogo ionico, in viale Virgilio. Per poter avere un posto di lavoro, quindi, bisogna essere una donna di bella presenza, poi è importante avere i capelli biondi. Solo al terzo posto l’ottima conoscenza del pacchetto office, quindi la disponibilità di una automobile (‘automunita’) e la residenza a Taranto. Il post è stato rimosso e dopo un po’ ne è apparso ... Leggi su ilfattoquotidiano

