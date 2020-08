Assoluti Atletica Padova – Jacobs e Dosso i più veloci d’Italia: Tamberi domina nell’alto, il lungo è di Iapichino (Di sabato 29 agosto 2020) Marcell Jacobs e Zaynab Dosso, l’uomo e la donna più veloci d’Italia: è il verdetto della seconda giornata degli Assoluti di Padova. La sorpresa poco prima del via. foto Colombo/FIDALFilippo Tortu annuncia, attraverso il suo staff, l’intenzione di non volersi schierare al via della finale. Nessun infortunio, stando a quanto affermato, ma una scelta precauzionale, alla luce delle difficili condizioni ambientali e in vista dell’impegno con il Golden Gala, da considerarsi quest’anno l’appuntamento focale in ambito internazionale. Privata di uno dei protagonisti più attesi, la finale dei 100 metri vive dell’energia di Marcell Jacobs (Fiamme Oro), bravo a mantenere alta la concentrazione e a confermarsi campione italiano ... Leggi su sportfair

