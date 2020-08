Ascolti TV | Venerdì 28 agosto 2020 (Di sabato 29 agosto 2020) Tutti in piedi Nella serata di ieri, venerdì 28 agosto 2020, su Rai1 Tutti in piedi ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Rosamunde Pilcher – Incontro con il passato ha raccolto davanti al video .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Mai fidarsi del mio vicino ha interessato .000 spettatori (%). Su Italia1 Io sono leggenda ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Miami Beach ha incollato .000 spettatori con il %. Su Rete4 Il collezionista totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 Mystery in Paris ha registrato .000 spettatori con il %. Su Tv8 X Factor – Il Sogno segna .000 spettatori (%). Sul Nove Fratelli di Crozza Classic è seguito da .000 spettatori con il %. Access Prime Time Su Rai1 Techetechetè conquista .000 spettatori (%). Su Canale5 Paperissima Sprint registra una media ... Leggi su davidemaggio

zazoomblog : Ascolti Tv venerdì 28 agosto 2020: Tutti in piedi Rosamunde Pilcher Io sono leggenda dati di ascolto e share -… - toysblogit : Ascolti tv venerdì 28 agosto 2020 - CorriereCitta : #AscoltiTv venerdì 28 agosto 2020: Tutti in piedi, Rosamunde Pilcher, Io sono leggenda, dati di ascolto e share - solendi8 : @geilzadasilva Sarà un test per vedere se farà molti ascolti. Sicuramente se andrà bene lo faranno sempre in prima… - GiusyVg : RT @Gio79803890: #DayDreamer Facendo 2 conti con le strisce di GF e amici si rischia di vedere appena 20 minuti di soap dal lunedì al vene… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti Venerdì DAB in Europa, panoramica ad oggi della radio digitale - Ricerca Confindustria Radio Tv Digital-News.it