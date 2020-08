Ascolti TV | Venerdì 28 agosto 2020. Vince Rai 1 con Tutti in piedi (14.5%), Canale 5 al 9.5% con Rosamunde Pilcher. Bene Io sono leggenda (6.6%) (Di sabato 29 agosto 2020) Tutti in piedi Nella serata di ieri, venerdì 28 agosto 2020, su Rai1 Tutti in piedi ha conquistato 2.372.000 spettatori pari al 14.5% di share. Su Canale5 Rosamunde Pilcher – Incontro con il passato ha raccolto davanti al video 1.638.000 spettatori con uno share del 9.5%. Su Rai2 Mai fidarsi del mio vicino ha interessato 968.000 spettatori (5.6%). Su Italia1 Io sono leggenda ha intrattenuto 1.101.000 spettatori (6.6%). Su Rai3 Miami Beach ha incollato 976.000 spettatori con il 5.6%. Su Rete4 Il collezionista totalizza un a.m. di 823.000 spettatori (5.3%). Su La7 Mystery in Paris ha registrato 291.000 spettatori con il 2.4%. Su Tv8 X Factor – Il Sogno segna 467.000 spettatori (2.8%). ... Leggi su davidemaggio

