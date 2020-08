Ascolti TV: dati Auditel di ieri, venerdì 28 agosto 2020 (Di sabato 29 agosto 2020) dati Auditel dei programmi più visti di ieri, venerdì 28 agosto 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 il film Tutti in piedi ha totalizzato 2372 spettatori (14.49% di share); su Canale5 il film del ciclo Rosamunde Pilcher ha avuto 1638 spettatori (9.51%). Il film Io sono leggenda su Italia1 ha ottenuto 1101 spettatori (6.56%); su Rai2 il film Mai fidarsi del mio vicino ha avuto 968 spettatori (5.57%); il film Miami Beach su Rai3 ne ha conquistati 976 (5.56%). Su Rete4 il film Il Collezionista ha totalizzato 823 spettatori (5.32%) e su La7 il telefilm Mistery in Paris ne ha avuti 361 (2.23%). Ascolti tv Access prime time e preserale Su Rai1 la puntata di ... Leggi su ascoltitv

