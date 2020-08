Arteta: “Sono soddisfatto, i ragazzi sono stati aggressivi. Aubameyang? Vicini per il rinnovo” (Di sabato 29 agosto 2020) Mikel Arteta, tecnico dell’Arsenal, ha parlato ai microfoni di BTSport dopo il triplice fischio della finale del Community Shield vinto contro il Liverpool. Queste le parole dell’allenatore dei Gunners: “Oggi sono molto soddisfatto, ringrazio i ragazzi che hanno giocato con grinta. Sapevamo che gara avremmo affrontato oggi, è stato bello essercela giocata con una squadra così in finale. Questa partita ci dà autostima. Aubameyang? Oggi ha risposto bene alla pressione, siamo Vicini a un accordo per il rinnovo.” Foto: twitter Arsenal L'articolo Arteta: “sono soddisfatto, i ragazzi sono stati aggressivi. ... Leggi su alfredopedulla

