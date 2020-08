Arsenal-Liverpool oggi in tv, Community Shield 2020: orario e dove vederla in diretta streaming (Di sabato 29 agosto 2020) Il programma di Arsenal-Liverpool, gara valevole per la Community Shield 2020, la supercoppa inglese. Il calcio britannico riparte dopo la pausa estiva, con i Gunners campioni dell’ultima FA Cup che affrontano i Reds, vincitori della Premier League 2019/2020. L’incontro, in programma sabato 29 agosto alle ore 17:30, sarà trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma DAZN. Sportface.it seguirà la sfida del Wembley Stadium con una diretta scritta aggiornata minuto per minuto, con cronaca e highlights al termine. Leggi su sportface

