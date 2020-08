Armenia, niente convocazione per Henrikh Mkhitaryan della Roma (Di sabato 29 agosto 2020) Il ct dell’Armenia, Joaquin Caparros, ha annunciato che Henrikh Mkhitaryan non potrà rispondere alla convocazione in Nazionale Il ct dell’Armenia, Joaquin Caparros, ha annunciato che il centrocampista della Roma, Henrikh Mkhitaryan, non potrà rispondere alla convocazione in Nazionale. Il motivo è la situazione legata al Covid-19. Ecco le parole del commissario tecnico espresso via Twitter sul profilo della federazione armena: «Ho parlato con Henrikh al telefono e mi ha detto che al momento non può rispondere alla convocazione della nostra Nazionale. Ha promesso che farà di tutto per esserci a ... Leggi su calcionews24

