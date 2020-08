Arena del Mare, il teatro salernitano ricorda il patron Gino Esposito (Di sabato 29 agosto 2020) Tempo di lettura: 4 minutiSalerno – Secondo e penultimo appuntamento per il teatro Arbostella di Salerno nel ricco cartellone dell’Arena del Mare, location prescelta dal Comune di Salerno per far ripartire il mondo dello spettacolo dopo lo stop dovuto al Covid. Mercoledì 2 settembre serata del tutto particolare nella platea del sotto-piazza della Concordia. Il mondo teatrale salernitano, attori, registi, produttori e direttori artistici ricorderanno tutti insieme Gino Esposito, il patron del teatro Arbostella scomparso improvvisamente a fine aprile, nel periodo del lockdown durante il quale non ha potuto beneficiare dell’ultimo saluto di quanti lo hanno conosciuto e stimato. E soprattutto senza i suoi “amici del ... Leggi su anteprima24

AccademiaCrusca : RENA: La parte più arida della terra, rilavata dall'acque, che, per lo più, si truova nel lito del Mare, e ne' gret… - IlContiAndrea : Ecco gli artisti che canteranno ai #SeatMusicAwards20 dall’Arena di Verona il 2 e 5 settembre in prima serata su Ra… - AndreaSpagnol15 : RT @elbucaniere: Ragazzi ecco il video della tromba daria e grandine a Vicenza... Oggi pomeriggio... ?????????????????????????????????? Preso dal cito del g… - CIAfra73 : Live sabato 29 agosto 2020: #GianniMorandi #LiveInArena, in prime time su Canale5. Torna il concerto del 2013, regi… - marcozzettino : RT @elbucaniere: Ragazzi ecco il video della tromba daria e grandine a Vicenza... Oggi pomeriggio... ?????????????????????????????????? Preso dal cito del g… -

Ultime Notizie dalla rete : Arena del Salerno, Eco Live: 21 settembre all'Arena del Mare. L'idea di Piervito Grisù Zerottonove.it Grandine e paura Tromba d'aria nel Veronese

Una spaventosa tromba d'aria (VIDEO), pioggia battente e chicchi di grandine grandi come pietre e tanta tanta paura oggi a Verona e in provincia. L'annunciato temporale ha investito un'altra volta il ...

L'Arena cinema di Piazza Europa spara gli ultimi colpi: un finale da non perdere

La Spezia - Dopo il grande successo dell'Arena Cinema in Piazza Europa, la programmazione continua fino a martedì 8 settembre, una settimana di grandi film in esclusiva, si parte il 1° settembre alle ...

Una spaventosa tromba d'aria (VIDEO), pioggia battente e chicchi di grandine grandi come pietre e tanta tanta paura oggi a Verona e in provincia. L'annunciato temporale ha investito un'altra volta il ...La Spezia - Dopo il grande successo dell'Arena Cinema in Piazza Europa, la programmazione continua fino a martedì 8 settembre, una settimana di grandi film in esclusiva, si parte il 1° settembre alle ...