Apple chiude gli account sviluppatore di Epic Games. Promessa mantenuta e una vera batosta (Di sabato 29 agosto 2020) Dopo aver lanciato un ultimatum che molti ritenevano fosse solo una minaccia a vuoto, Apple l'ha fatto: poche ore fa, tenendo fede alle proprie parole, il colosso della Mela ha terminato l'account da sviluppatore di Epic Games nell'App Store di iOS.Come sicuramente ricorderete, Apple ed Epic Games sono impegnati da giorni in un acceso dibattito: Epic voleva liberarsi dalla tassazione di Apple e del suo App Store, decidendo così di introdurre in Fortnite, il suo titolo mobile di maggior successo, un sistema di pagamento diretto che bypassasse l'App Store e gli permettesse di conservare anche quel 30% che andrebbe, di norma, nelle tasche di Apple.Considerandola un'infrazione del regolamento, ... Leggi su eurogamer

CyberSecHub0 : RT @pcexpander: Apple chiude l'account sviluppatore a Epic Games: Fortnite e Infinity Blade via da iOS #pcexpander #cybernews #tecnologia #… - pcexpander : Apple chiude l'account sviluppatore a Epic Games: Fortnite e Infinity Blade via da iOS #pcexpander #cybernews… - Eurogamer_it : #Apple tiene fede alle sue parole e chiude gli account sviluppatore di #EpicGames. - SmorfiaDigitale : Apple chiude l'account sviluppatore a Epic Games: Fortnite e Infinity Blade via ... - SmorfiaDigitale : Apple chiude l'account sviluppatore a Epic Games: Fortnite e Infinity Blade via ... -