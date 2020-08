Anticipazioni Un posto al sole: l’amara scoperta di Serena (Di sabato 29 agosto 2020) La crisi coniugale tra Filippo e Serena a Un posto al sole si è inasprita molto negli ultimi episodi al punto tale che il Sartori ha deciso di cambiare strategia e di optare per la separazione giudiziale. Il tutto, a detta sua, per proteggere la piccola Irene da Leonardo Arena. La Cirillo dal canto suo si è preparata all’eventuale guerra in tribunale con l’ex marito affidandosi agli avvocati dello studio Navarra. Tuttavia, una scoperta della donna potrebbe presto rimettere tutto in discussione. Un posto al sole: Filippo pronto ad una battaglia legale Filippo e Serena si erano separati in termini piuttosto buoni trovando il giusto accordo per evitare che la loro bambina potesse soffrire troppo per la loro separazione. Tuttavia, il Sartori dopo ... Leggi su tutto.tv

Dalle anticipazioni dei nuovi episodi della settimana di Un posto al sole dal 31 agosto al 4 settembre scopriamo che al centro delle trame ci sarà il matrimonio tra Niko e Susanna. La sorella di Niko, ...

Ieri è avvenuta la seconda registrazione di Uomini e Donne. Nessun ospite in studio. La prima ora e mezza l’ha riempita Gemma Galgani. Dopo la registrazione di giovedì ha fatto un confronto in studio ...

