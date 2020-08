Anticipazioni americane Beautiful: Bill investe Steffy! Nuovo amore per la giovane? (Di sabato 29 agosto 2020) Anticipazioni americane Beautiful: le fan della soap avranno uno shock! Infatti gli spoiler ci dicono che Bill investirà per errore Steffy, mentre la giovane starà guidando la sua moto. L’uomo chiamerà i scorsi e la Forrester verrà accompagnata in ospedale. Tutto questo avverrà dopo che Hope scoprirà che Phoebe è in realtà Beth e la riprenderà con sé. Anticipazioni americane Beautiful: drammatico incidente per Steffy La figlia di Ridge e Taylor, che aveva già perso un bambino in un incidente stradale, perderà subito conoscenza, dopo essere stata “centrata” dall’auto di Bill. L’editore rimarrà scioccato, quando si ... Leggi su pianetadonne.blog

