Andrea Melchiorre, al centro della polemica: tra i suoi highlights spunta uno intitolato “Covid19” (Di sabato 29 agosto 2020) A finire al centro delle polemiche social è Andrea Melchiorre, ex volto noto di Uomini e Donne. A far infuriare i tanti utenti di Instagram è un dettaglio spuntato sul suo profilo, cambiandone il nome non appena si è ritrovato sommerso dalle critiche. “COVID19” – Tra i tanti vip che sono risultati positivi dopo la vacanza … L'articolo Andrea Melchiorre, al centro della polemica: tra i suoi highlights spunta uno intitolato “Covid19” Leggi su dailynews24

trash_italiano : ANDREA MELCHIORRE CHE METTE UNA SEZIONE NELLE STORIE IN EVIDENZA CHIAMATA “COVID-19” - blogtivvu : Andrea Melchiorre mette in evidenza su Instagram le Storie sul Covid: scoppia la polemica e fa un passo indietro (m… - _beaphoenix_ : Andrea Melchiorre contro Trash Italiano e la Lucarelli - blogtivvu : Andrea Melchiorre mette in evidenza su Instagram le Storie sul Covid19: scoppia la polemica e fa un passo indietro. - lostinthegabs : RT @trash_italiano: ANDREA MELCHIORRE CHE METTE UNA SEZIONE NELLE STORIE IN EVIDENZA CHIAMATA “COVID-19” -