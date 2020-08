“Andrea Damante e Giulia De Lellis? Si sono lasciati!”, Gabriele Parpiglia non ha dubbi (VIDEO) (Di sabato 29 agosto 2020) Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono lasciati. Dopo le notizie da parte dell’esperta in tendenze, arriva anche la conferma del buon Gabriele Parpiglia, nel corso di una lunga diretta su Instagram dove ha parlato di svariati argomenti, comprese le ultime coppie “scoppiate” dell’estate 2020. “Andrea Damante e Giulia De Lellis? Si sono lasciati!”,... L'articolo “Andrea Damante e Giulia De Lellis? Si sono lasciati!”, Gabriele Parpiglia non ha dubbi (VIDEO) proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

