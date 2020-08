Anche in Russia Covid-19 in ripresa: 4.941 nuovi casi in un giorno e 110c morti (Di sabato 29 agosto 2020) La Russia ha registrato 4.941 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, mentre in occasione della precedente rilevazione erano stati 4.829. Il totale nel Paese sale a 985.346, ha spiegato il centro ... Leggi su globalist

Ultime Notizie dalla rete : Anche Russia La Russia svela un nuovo video dell'esplosione della bomba nucleare Zar Hardware Upgrade Atalanta, è fatta: arriva il russo Miranchuk

L’Atalanta ha trovato il vice-Ilicic: chiusa in serata l’operazione con la Lokomotiv Mosca per l’ingaggio di Aleksej Miranchuk che ha firmato un quinquennale. Per portare in Italia il calciatore class ...

12 neroverdi convocati nelle rispettive Nazionali

Sono in totale 12 i calciatori del Sassuolo convocati dalla rispettive Nazionali in vista degli impegni delle prossime settimane. Oltre alla chiamata di Francesco Caputo e Manuel Locatelli in Nazional ...

