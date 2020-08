Anche in Russia Covid-19 in ripresa: 4.941 nuovi casi in un giorno e 110 morti (Di sabato 29 agosto 2020) La Russia ha registrato 4.941 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, mentre in occasione della precedente rilevazione erano stati 4.829. Il totale nel Paese sale a 985.346, ha spiegato il centro ... Leggi su globalist

alex_orlowski : Il massacro in Russia. Da leggere per non dimenticare. #facciamorete - alfo_lanzieri : @nomfup Chissà se riuscirà a dirlo anche Conte, esplicitando i nomi dei leader di quei paesi nei quali avvengono qu… - DanielaColi2 : RT @DanielaColi2: Da questo articolo @POLITICOEurope di @MKarnitschnig si capisce che gli US vorrebbero una rottura tra Germania e Russia,… - DanielaColi2 : Da questo articolo @POLITICOEurope di @MKarnitschnig si capisce che gli US vorrebbero una rottura tra Germania e Ru… - crimeaES : @sorandroida @CarloCalenda ... anche una 'Beirut in Libia' aiuterebbe ... oppure preferisce la costa adriatica dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Anche Russia Anche in Russia Covid-19 in ripresa: 4.941 nuovi casi in un giorno e 110c morti Globalist.it Chi sono i New Mutants, visto che finalmente arriva il loro film

Lo sfortunato film dedicato ai giovani supereroi mutanti della Marvel sbarca al cinema il 2 settembre, dopo anni di rinvii. Per chi ancora spera di vederlo, ecco tutti i retroscena sui protagonisti ca ...

Bielorussia: Amendola, difendere valori europei di democrazia e libertà anche oltre i confini

Roma, 29 ago 18:12 - (Agenzia Nova) - Il ministro per gli Affari europei, Enzo Amendola, pubblica su Twitter una foto delle proteste pacifiche di donne che portano fiori in Bielorussia e commenta: "Da ...

