Amadeus e Giovanna intimità in vasca: coccole e tenerezze con lo sfondo del mare (Di sabato 29 agosto 2020) Amadeus e Giovanna si mostrano sempre più innamorati e intimi. Le ultime foto postate sui social li ritraggono come due piccioncini. Amadeus e Giovanna (fonte Instagram @Giovanna e Amadeus)Per il conduttore de I Soliti Ignoti è proprio un momento d’oro. L’uomo uscito vincente dall’ultima conduzione de Il Festival di Sanremo insieme all’amico di sempre Fiorello, si sta godendo insieme alla moglie Giovanna e al figlio le tanto agognate vacanze. Da quello che hanno mostrato su Instagram – in quanto i due condividono lo stesso profilo – si sono presi una bella pausa al mare senza però rivelare dove si trovassero. In ogni caso la coppia, nonostante siano ormai diversi anni che sono ... Leggi su chenews

zazoomblog : Avete mai visto la moglie di Amadeus in bikini? Giovanna Civitillo la foto rarissima a 43 anni: pazzesca Guarda -… - zazoomblog : Amadeus la moglie Giovanna incanta in bikini: “alta classe” - #Amadeus #moglie #Giovanna #incanta -

Ultime Notizie dalla rete : Amadeus Giovanna Amadeus, la moglie Giovanna Civitillo in bikini su Instagram è stupenda DiLei Lorella Cuccarini, a rischio la conduzione dello Zecchino D’Oro e spunta Sanremo

È ancora incerto il futuro di Lorella Cuccarini alla Rai: a luglio il suo nome era comparso nei palinsesti della rete ammiraglia per la conduzione dello Zecchino D’Oro. Eppure, nelle ultime comunicazi ...

Al Castello di Santa Severa musica e risate con Giovanni Allevi e Maurizio Battista

Santa Marinella – Ancora una settimana di eventi per salutare l’estate dopo due mesi di appuntamenti quotidiani con il Festival Sere d’estate al Castello di Santa Severa con altre 6 date volute dalla ...

È ancora incerto il futuro di Lorella Cuccarini alla Rai: a luglio il suo nome era comparso nei palinsesti della rete ammiraglia per la conduzione dello Zecchino D’Oro. Eppure, nelle ultime comunicazi ...Santa Marinella – Ancora una settimana di eventi per salutare l’estate dopo due mesi di appuntamenti quotidiani con il Festival Sere d’estate al Castello di Santa Severa con altre 6 date volute dalla ...