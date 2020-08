Allerta Meteo Lombardia: ancora criticità su Milano, attivato il monitoraggio dei fiumi Seveso e Lambro (Di sabato 29 agosto 2020) Il Centro Funzionale monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia conferma l’avviso di criticità arancione (moderata) per temporali forti e gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico emanato nei giorni scorsi. Il Comune di Milano ha attivato il Centro Operativo Comunale (Coc) per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e del radar e saranno Allertate le squadre di Polizia locale, Protezione civile e MM servizi idrici al fine di graduare l’attivazione del piano di emergenza. L'articolo Allerta Meteo Lombardia: ancora criticità su Milano, attivato il ... Leggi su meteoweb.eu

SkyTG24 : Maltempo al Nord, nubifragio a Torino e grandinata a Verona. Allerta meteo in 4 regioni - DPCgov : ??#AllertaARANCIONE domani, #23agosto, in Lombardia. ?? #AllertaGIALLA in 4 regioni. ? In arrivo piogge e temporali a… - mely2924 : ma c’è allerta meteo? - LetiziaFirenze : ToscanaNewsLive: Peggiora il tempo: scatta l'allerta meteo arancione - infoitinterno : Previsioni meteo, è allerta maltempo. 'Rischio criticità'. Le zone nel mirino -

Ultime Notizie dalla rete : Allerta Meteo Allerta meteo, previsti temporali e vento forte in Appennino BolognaToday Peggiora il tempo: è allerta arancione

La Regione Toscana ha emesso un’allerta di codice Arancio, valido dalle 18 di oggi (sabato 29) alle 13 di domani (domenica 30) per rischio idrogeologico per il reticolo minore e forti temporali in tut ...

Meteo: ancora avverso, permane allerta

(ANSA) - MILANO, 29 AGO - E' proseguito per tutta la notte il lavoro del personale di Anas e delle forze dell'ordine impegnati nel ripristino della circolazione a seguito dell'ondata di maltempo che s ...

La Regione Toscana ha emesso un’allerta di codice Arancio, valido dalle 18 di oggi (sabato 29) alle 13 di domani (domenica 30) per rischio idrogeologico per il reticolo minore e forti temporali in tut ...(ANSA) - MILANO, 29 AGO - E' proseguito per tutta la notte il lavoro del personale di Anas e delle forze dell'ordine impegnati nel ripristino della circolazione a seguito dell'ondata di maltempo che s ...