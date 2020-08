Allerta Meteo, l’avviso della protezione civile per Domenica 30 Agosto: allarme rosso e arancione al Centro/Nord [MAPPE e DETTAGLI] (Di sabato 29 agosto 2020) Allerta Meteo – Una perturbazione di origine atlantica ha raggiunto le nostre regioni settentrionali e la Toscana, dando luogo a fenomeni intensi in prevalenza temporaleschi. Dalle prime ore di domani le piogge tenderanno ad estendersi a parte del Centro, specie sulle aree tirreniche, con un rinforzo dei venti meridionali a ridosso dei settori appenninici Centro-settentrionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizioni Meteorologiche avverse, che estende ed integra quelli ... Leggi su meteoweb.eu

DPCgov : ??#AllertaARANCIONE domani, #23agosto, in Lombardia. ?? #AllertaGIALLA in 4 regioni. ? In arrivo piogge e temporali a… - infoitinterno : Allerta meteo, forte pioggia sul Ponente di Genova: numerose trombe marine - infoitinterno : Allerta meteo, i danni della tromba d'aria a Voltri, - Rietilife : Arrivano i temporali sul Reatino: sarà domenica di allerta meteo - - il_piccolo : #Maltempo Allerta meteo 'arancione' per temporali su gran parte del #Fvg -