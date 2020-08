Allerta Meteo, il maltempo ammazza-estate flagella l’Italia nel weekend: Sabato sera da incubo al Nord, Domenica forti temporali al Centro [MAPPE] (Di sabato 29 agosto 2020) Allerta Meteo – La violenta ondata di maltempo che da ieri sta colpendo l’Italia provocando piogge torrenziali sulle Regioni del Nord, si sta intensificando in queste ore ed è destinata ad “ammazzare” definitivamente l’estate: le temperature stanno crollando sensibilmente su valori tipicamente autunnali, tanto che oggi abbiamo, in pieno giorno, addirittura appena +24°C a Genova e Como, +22°C a Milano, Novara, Trento, Varese, Asti e Vercelli, +21°C a Torino, Brescia, Bergamo, Cuneo, Lodi e Pavia, +20°C a Biella, tutte temperature tipicamente autunnali. Fa ancora caldo, però, su gran parte del Paese, anche al Nord e in modo particolare in Emilia Romagna dove la colonnina di mercurio fa registrare +35°C ... Leggi su meteoweb.eu

