Allerta meteo Friuli Venezia Giulia: previsti forti temporali (Di sabato 29 agosto 2020) La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha aggiornato l’avviso di criticita’ idrogeologica e idraulica per temporali diramato giovedi’, elevando il livello di stato di Allerta previsto per domani da ‘giallo’ ad ‘arancione’ su gran parte della regione. In queste ore – spiega la Protezione civile – il territorio e’ interessato da condizioni di marcata instabilita’ dovute al flusso di correnti sudoccidentali in quota che precedono un fronte, previsto passare nel pomeriggio di domani. Oggi si prevedono rovesci e temporali, localmente anche forti. I temporali saranno piu’ probabili e frequenti sulla zona montana, con piogge localmente molto intense; sparsi sulla pianura, ... Leggi su meteoweb.eu

