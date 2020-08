Allerta Meteo Estofex, allarme di livello 3 per il Nord Italia: oggi attesi fortissimi temporali, alto rischio tornado e grandinate (Di sabato 29 agosto 2020) Allerta Meteo – Occhi puntati sul Nord Italia in quest’ultimo week-end di Agosto. Il maltempo che già da ieri ha sferzato in Lombardia, Veneto e Piemonte, causando danni e disagi, in particolare nell’alto Verbano dove una frana ha costretto alcune famiglie all’evacuazione, si aggraverà sopratutto sul versante Nord-Est. Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso una pesante Allerta Meteo per la giornata di oggi. È stato emesso un livello 3 relativo ai versanti alpini meridionali e alla pianura padana settentrionale, la zona interessata si estende da Milano (in Lombardia) fino a Pordenone (in Friuli): ... Leggi su meteoweb.eu

SkyTG24 : Maltempo al Nord, nubifragio a Torino e grandinata a Verona. Allerta meteo in 4 regioni - DPCgov : ???? #allertaARANCIONE, sabato #29agosto, sulla Provincia Autonoma di Bolzano e su settori di Piemonte, Lombardia, Ve… - DPCgov : ??#AllertaARANCIONE domani, #23agosto, in Lombardia. ?? #AllertaGIALLA in 4 regioni. ? In arrivo piogge e temporali a… - messveneto : Allerta meteo, rinviato il concerto di Masini a Udine - BabboleoNews : Piove a #Genova e in #Liguria, in questa giornata di #allerta meteo arancione. I primi temporali, alle luci dell'al… -