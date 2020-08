Allerta Meteo Emilia Romagna: criticità per vento e temporali (Di sabato 29 agosto 2020) L’Agenzia regionale della Protezione civile dell’Emilia-Romagna e Arpae hanno emesso un’Allerta Meteo gialla valida fino alla mezzanotte di domani per temporali e vento forte sulla riviera romagnola con particolare attenzione al Ravennate. I cittadini sono stati invitati a prestare attenzione a strade e sottopassi eventualmente allagati e a fissare oggetti sensibili agli effetti di pioggia e vento.L'articolo Allerta Meteo Emilia Romagna: criticità per vento e temporali Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Allerta Meteo Allerta meteo, previsti temporali e vento forte in Appennino BolognaToday Peggiora il tempo: è allerta arancione

La Regione Toscana ha emesso un’allerta di codice Arancio, valido dalle 18 di oggi (sabato 29) alle 13 di domani (domenica 30) per rischio idrogeologico per il reticolo minore e forti temporali in tut ...

Meteo: ancora avverso, permane allerta

(ANSA) - MILANO, 29 AGO - E' proseguito per tutta la notte il lavoro del personale di Anas e delle forze dell'ordine impegnati nel ripristino della circolazione a seguito dell'ondata di maltempo che s ...

