Allerta meteo a Genova: forti temporali al Santuario della Guardia (Di sabato 29 agosto 2020) forti temporali a Genova, durante la cerimonia dell’apparizione al Santuario della Guardia: Allerta meteo che può passare a gialla nel pomeriggio Ancora maltempo nel nord Italia. Dopo le raffiche di pioggia e grandine della scorsa settimana, continuano a preoccupare le condizioni meteorologiche al nord. Questa mattina Genova si è svegliata con forti piogge e temporali, tanto da portare allo spostamento della cerimonia dell’apparizione al Santuario della Guardia, dall’esterno all’interno della chiesa. Nel pomeriggio però le condizioni ... Leggi su bloglive

