Allenamenti Napoli a Castel di Sangro, aumentano i posti disponibili al pubblico (Di sabato 29 agosto 2020) Il Napoli comunica l’aumento dei posti aperti al pubblico per assistere agli Allenamenti della squadra a Castel di Sangro. Potranno accedere 280 persone in più. La decisione segue l’ordinanza della Regione Abruzzo di ieri, che ha accolto la richiesta del sindaco della cittadina e ampliato già la presenza degli spettatori al triangolare di ieri. Agli Allenamenti si potrà assistere previa prenotazione e registrazione dei propri dati anagrafici su un apposito link. Questo il calendario degli Allenamenti: 30.08.2020 ore 17.00 31.08.2020 ore 09.30 01.09.2020 ore 17.00 02.09.2020 ore 17.00 03.09.2020 ore 09.30 Il club ricorda anche che gli spettatori dovranno indossare la mascherina per tutta la durata dell’evento ... Leggi su ilnapolista

sscnapoli : ?? Esauriti i posti per seguire gli allenamenti del Napoli a Castel di Sangro ?? - sissibf_18 : RT @sscnapoli: ?? Allenamenti a Castel di Sangro, estensione posti disponibili ?? - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: INFO - Allenamenti SSC Napoli a Castel di Sangro, estensione dei posti disponibili, ecco le modalità per assistere prev… - susydigennaro : RT @napolimagazine: INFO - Allenamenti SSC Napoli a Castel di Sangro, estensione dei posti disponibili, ecco le modalità per assistere prev… - napolimagazine : INFO - Allenamenti SSC Napoli a Castel di Sangro, estensione dei posti disponibili, ecco le modalità per assistere… -

Ultime Notizie dalla rete : Allenamenti Napoli Allenamenti Napoli a Castel di Sangro, aumentano i posti disponibili al pubblico ilnapolista INFO - Allenamenti SSC Napoli a Castel di Sangro, estensione dei posti disponibili, ecco le modalità per assistere previa prenotazione

Si ricorda inoltre che gli spettatori dovranno indossare la mascherina per tutta la durata dell’evento, per i bambini valgono le norme generali, sotto 6 anni non è obbligatorio l’uso della mascherina.

Il «nuovo» Napoli di Gattuso tra armonia e ricerca dell’intesa

Qualcosa di diverso si è visto subito, il passaggio di testimone dal «vecchio» al «nuovo» Napoli sta idealmente nell’avvicendamento tra Milik (prima partita contro il Castel di Sangro) e Osimhen (quel ...

Si ricorda inoltre che gli spettatori dovranno indossare la mascherina per tutta la durata dell’evento, per i bambini valgono le norme generali, sotto 6 anni non è obbligatorio l’uso della mascherina.Qualcosa di diverso si è visto subito, il passaggio di testimone dal «vecchio» al «nuovo» Napoli sta idealmente nell’avvicendamento tra Milik (prima partita contro il Castel di Sangro) e Osimhen (quel ...