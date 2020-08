Allarme Whatsapp, la Polizia avverte sulla truffa: rubano i profili (Di sabato 29 agosto 2020) La Polizia mette in guardia tutti gli utenti di Whatsapp: alcuni codici sarebbero usati per una truffa che ruba i profili delle persone Nuova allerta da parte della Polizia per quanto riguarda alcuni codici che starebbero girando in queste settimane sull’app di comunicazione più usata, Whatsapp. Una truffa molto difficile da scoprire per i normali utenti, ma che il commissariato di Polizia online ha smascherato, rendendolo noto sul profilo ufficiale Facebook. Il tutto si svolgerebbe con il codice di verifica che Whatsapp invia sul telefono al momento della registrazione. Tramite questo codice che i truffatori invierebbero nuovamente con il nome di un contatto in rubrica, riuscirebbero ad entrare sul profilo ... Leggi su bloglive

Ultime Notizie dalla rete : Allarme Whatsapp Whatsapp, l'allarme della polizia: attenzione all'invio codici di attivazione Caffeina Magazine Scuola, corsi di recupero. Il ministero: "Inizieranno regolarmente in settembre"

Roma, 29 agosto 2020 - Nel mare magnum dell'incertezza che ancora avvolge il ritorno a scuola il 14 settembre, oggi c'è almeno un primo punto fermo. Almeno a livellodi annunci. "Il recupero degli appr ...

Briatore dall’ospedale: “Billionaire ha seguito le regole, ma i clienti stavano appiccicati”

Ricoverato al San Raffaele di Milano, Flavio Briatore risponde alle domande de La Stampa sul coronavirus e i contagi al Billionaire. Alla giornalista che gli chiede se sia stato commesso qualche error ...

Roma, 29 agosto 2020 - Nel mare magnum dell'incertezza che ancora avvolge il ritorno a scuola il 14 settembre, oggi c'è almeno un primo punto fermo. Almeno a livellodi annunci. "Il recupero degli appr ...Ricoverato al San Raffaele di Milano, Flavio Briatore risponde alle domande de La Stampa sul coronavirus e i contagi al Billionaire. Alla giornalista che gli chiede se sia stato commesso qualche error ...